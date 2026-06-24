コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーンのコメダ珈琲店が、「カリー祭り」を6月24日から期間限定で実施します。【画像】コーヒーカップにカレーが入ってるんだが…なかなか衝撃的なコメダ「カリー祭り」メニュー！（8枚）同店の“夏の定番”フェアとして人気の高い「カリー祭り」。昨年の人気商品に加え、今年は新たに「カリーナンドッグ」と「アサイーミックスラッシー」が登場します。「新宿中村屋」監修の特製カ