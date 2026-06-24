経済産業省のキャリア官僚の男が知人の女性になりすまし、名誉を傷つける内容のメールを複数人に送ったとして、名誉毀損の疑いで警視庁に逮捕されました。【写真を見る】【速報】知人女性になりすまし名誉毀損疑い 経産省キャリアの男（53）逮捕 名前やうその性的嗜好など送信女性には卑猥な電話など百数十件相次ぐ逮捕されたのは、経済産業省大臣官房付の伊藤正雄容疑者（53）で、今年3月、川崎市の漫画喫茶のパソコ