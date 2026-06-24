きょう未明、群馬県高崎市で女性が殺害されているのが見つかった事件で、警察は、死亡したのは高崎市に住む吉田千夏さん（28）だと明らかにしました。きょう午前3時ごろ、「高崎市の駐車場で知り合いの女性が知人の男性ともめている」と110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、女性が血まみれで倒れていて、その後、死亡が確認されました。警察は女性の身元の確認を進めていましたが、死亡したのは高崎市に住む28歳の吉