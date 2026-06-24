元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が24日、自身のXを更新。「子供」についてつづった。鈴木氏は「子供は何歳までかわいいか？」と書き出した。そして「10年ほど前、当時やってたブログで、『子供は何歳までかわいいか？』と質問したら、70代の方が『うちの息子は50代だけど、抱きしめたくなるしら今だにかわいい』とコメントきて、驚いたが、息子が11歳になり、わかる気がしてきた」と述べた。