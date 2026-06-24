米下院監視委員会の非公開の聴取に応じたあと、連邦議会議事堂をあとにするビル・ゲイツ氏＝10日/Kent Nishimura/AFP/Getty Images（CNN）米マイクロソフトの創業者ビル・ゲイツ氏は、性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン氏の被害者と関わったことはないと証言する一方で被害者と同じ場にいた可能性は認めた。米下院監視委員会が23日に公開した非公開の聴取記録で明らかになった。任意の聞き取りは今