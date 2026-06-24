石川県志賀町の海岸に流れ着き、地元を騒がせている謎の巨大ホース。国会でも話題にあがる中、24日、ついに本格的な撤去作業が始まりました。志賀町西海風無の海岸に流れ着いた巨大なホース。多くの見物客が訪れるなど、地元を騒がせてきましたが…竹本真菜記者「巨大ホースの撤去作業が始まりました。クレーンでホースの一部が釣り上げられていきます」24日、いよいよ始まった撤去作業。全長およそ150メートルのホースを14メート