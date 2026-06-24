公式サイトで発表カーリング女子のロコ・ソラーレは24日、育成チームのロコ・ステラで活動していた松澤弥子が正式に加入すると公式サイトで発表した。ロコ・ソラーレは2018年平昌五輪で銅メダル、22年北京五輪で銀メダルを獲得。今年2月のミラノ・コルティナ五輪は出場権を逃していた。12年間、ロコ・ソラーレのメンバーで活躍した吉田知那美が3月末を持って退団していた。公式サイトでは代表理事・本橋麻里氏の署名で松澤の