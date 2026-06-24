車が自転車を追い抜く際に、「十分な間隔を保つ」などとする新ルールが始まってまもなく3カ月になる中、多くの車が自転車を追い越すために「はみ出し禁止」のセンターラインを越えてしまう別の交通違反が起きている実態が、FNNの取材で分かった。これを受け、警視庁はセンターラインの見直しを検討している。7割超が黄色のセンターラインを越える4月から導入された新ルールでは、車が自転車を追い抜く際「十分な間隔を保つ」などと