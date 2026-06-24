この夏、吉野家で壮大な“食えスト”が幕を開けます……。吉野家とスマートフォン向け位置情報RPG「ドラゴンクエストウォーク」の初コラボレーション「冒険者応援キャンペーン」が開催。一見すると、牛丼を食べてフィギュアや限定グッズがもらえる平和なキャンペーン。しかし蓋を開けると、最高賞品への道のりはなかなかの長期クエストになっていました。開催期間は7月2日10時から8月26日20時まで。【その他の画像・さらに詳