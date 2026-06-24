◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２４日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンクは、石塚綜一郎捕手が下顎骨（かがくこつ）骨折の診断を受けたと発表した。２３日の９回２死の打席で、オリックス・マチャド投手の４球目の速球が顔面に直撃。そのまま倒れ込んで動けなくなり、小久保監督ら首脳陣も見守るなか、担架で運ばれた。その後は首、頭部を固定された状態のまま救急車で搬送。試合後、小久保監督は「まともに当たっ