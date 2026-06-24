48か国が出場する北中米ワールドカップでは、各組の上位２チームに加え、各組３位の成績上位８チームも決勝トーナメントに進出する。グループステージはいよいよ最終節へ。各組の首位争いや２位争いが注目される一方で、「３位枠」を巡る戦いも見逃せない。ここでは、グループステージ２節終了時点の各組３位チームによる順位表を紹介する。＜各組３位の順位表／グループステージ２節終了時点＞１位 スウェーデン勝点３（得