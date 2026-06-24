7月4日、音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ系）が放送される。6月22日には、番組恒例の目玉企画「シャッフルメドレー」が決定し、参加アーティストが解禁されたが、そのメンバーをめぐって波紋が広がっている。「人気企画の『シャッフルメドレー』は、STARTO ENTERTAINMENTに所属するメンバーをグループの垣根を超えてシャッフルし、他グループの曲を次々と披露していくという、同企画でしか見られないコラボパフォ