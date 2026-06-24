ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから注目アイテムを紹介します。2026年6月24日から28日までは「超サプライズセール」を開催中。Tシャツ＆ハーフパンツ、小物などの夏の定番＆人気アイテムがセットになった"超得セット"が登場します。さらに24日限定でお得なタイムセールも実施！ すべて売れ切れ必至、早い者勝ちなので気になるアイテムを見つけたら早めにお店へ。ブランドポロシャツ、プルオーバーなどは550