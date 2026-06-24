居眠り運転で徐々に左に… そして激突・横転NEXCO中日本 東京支社は2026年6月21日、公式SNSを更新し、高速道路上で発生した居眠り運転による事故映像を公開しました。いったい何があったのでしょうか。公開された動画は、夜間の高速道路本線に設置されたカメラが捉えた映像です。【動画】「ええぇぇ…」 これが横浜町田IC「居眠り運転大事故」の瞬間です（30枚以上）映し出されているのはICの出口から本線の方向を撮影し