東京の風俗街「吉原」にある高級風俗店で、女性従業員に売春の場所を提供した疑いで店の経営者の男らが逮捕されました。台東区の風俗店「ルーブル」の経営者、宮下喜広容疑者ら5人は22日、女性従業員が客と売春することを知りながら、店内の個室を提供した疑いが持たれています。この店は女性従業員36人が在籍し、料金は2時間で8万円以上する高級店で、2018年からこれまでに55億円ほどを売り上げていたとみられています。警視庁の