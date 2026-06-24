安倍晋三元首相が亡くなってから7月8日で4年が経過する。その命日にあわせた偲ぶ会をめぐり、旧清和会（旧安倍派）において分裂騒動が起きていることが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】“分裂”疑惑が浮上している旧安倍派の二人を見る安倍元首相©文藝春秋西村康稔自民党選対委員長（63）は、旧清和会を率いてきた「五人衆」の一人。裏金事件で一年間の党員資格停止処分を受けたが、今年2月の衆院選大勝後、高