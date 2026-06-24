「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が24日、Xを更新。ホストが米国で入国拒否された旨の投稿をしている件をめぐり、私見をつづった。ひろゆき氏は、ホストの男性がXで、4人で米国に行ったものの入国審査でSNSやLINEを見られ、職業を理由に入国拒否されて強制送還された、という趣旨のことを投稿しているポストを引用。「AV女優の入国拒否に続いて、男性ホストも職業がバレてアメリカ入国拒否。男