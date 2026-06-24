タレントの若槻千夏（42）がMCを務める23日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2・22）で、自身のAI活用法を明かした。この日は「とんねるず」木梨憲武をゲストに迎えた後編。童話「桃太郎」のキャラクターに想定した人物から、自分にとってどんな存在かが分かるという心理テストで、鬼に「AI」を当てはめた若槻。鬼は「実は尊敬している人」と明かされると、木梨は「頼ってる？AIに」と質問した