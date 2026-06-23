KDDIが「UQ mobile」「povo 2.0」といったブランドを活用し、他社から顧客を奪い新規契約を増やす施策を強化している。既存顧客重視の姿勢を打ち出していたはずのKDDIが、現在のタイミングで競争力強化を打ち出した背景には、同社に千載一遇のチャンスが訪れていることが大きい。「povo 2.0」「UQ mobile」で終了日未定のキャンペーンを展開市場飽和と厳しい事業環境を受け、携帯電話会社同士の競争が落ち着きつつある2026年。だが