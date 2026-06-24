サッカー北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）で、ドイツは20日（日本時間21日）の1次リーグ・コートジボワール戦に2-1で勝利した。この試合の後、ユリアン・ナーゲルスマン監督が今大会の“カメラマン問題”に言及。イングランドのトーマス・トゥヘル監督がFIFAに異例の要望を出していたが、これに同調したようだ。ドイツ大衆紙「ビルト」が報じた。事の発端は17日（同18日）、イングランドがクロアチア