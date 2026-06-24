放送を目前に特番、コラボ企画など続々テレビアニメ『鉄鍋のジャン！』（7月5日テレ東ほかでスタート、毎週日曜後5：30）のメインPV（裏ver）が公開された。あわせて、追加キャスト・杉田智和、キービジュアルなどが一挙解禁された。【動画】これはテレビで流せるの？（笑）『鉄鍋のジャン！』メインPV（裏ver）メインPV（裏ver）は、日本一の神の舌と最低の性格を併せ持ち裏ヒロインと呼び声の高い、料理評論家の大谷日堂が