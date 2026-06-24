女優の加藤夏希（40）が6月21日に自身の?を更新。「うーん、授乳NGなお店」「出産後の過ごし方の中に入れるしかないよ。外食時『授乳できますか？』って聞かないといけないって。正直、聞かないといけないなんて思ってなかったし、そういう事を気にするお店はお子様NGにしてほしい」と投稿した。【こちらも読む】蒼井優がママになって、ますますピュアになる不思議と夫・山里亮太の功績この発言の発端となったのは、数日前から