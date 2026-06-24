バーチャルYouTuber（VTuber）事務所「ホロライブプロダクション」所属でYouTubeチャンネル登録者数157万人超えのVTuber・常闇トワが24日に自身の公式Xを更新。体調不良について説明した。「お世話になっております。常闇トワです。まずはご心配をおかけしてしまい申し訳ございません」と書き出した常闇。「6月21日の朝、突然強いめまいと立ちくらみの症状が出てしまい、自力で立つことや歩くことができなくなったため救急搬送