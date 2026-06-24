5月に放送されたNHKスペシャル「潤日の肖像」は、母国を飛び出し日本に移住した、“潤日（ルンリー）”と呼ばれる中国人を特集したもの。ところが放送後ほどなく、メインの出演者が逮捕される事態に。何が起こっているのやら……。＊＊＊【実際の写真】自慢げにロールス・ロイスを見せびらかす「中国の富裕の執事」虚偽の申請〈これはまちがいなく、2026年のNHKの最高視聴率番組になるでしょう。子どもの頃からNHKスペシャルの