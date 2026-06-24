２０２０年９月に亡くなった女優・竹内結子さん（享年４０）のモデル姿に反響が寄せられている。撮影ショットを公開したのは、人気写真家の下村一喜さん。２４日にインスタグラムで「＃竹内結子さんＢＥＡＵＴＩＦＵＬ撮影＃下村一喜」と竹内さんの撮影を回想し、ブラックのドレスでクールな表情を見せる竹内さんの写真を掲載。美ぼうにフォロワーは「美しいですね」「永遠に美しい」「知的な美しさ永遠です」「全て