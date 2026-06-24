6月は梅雨の影響で気圧が下がり、頭痛が生じたり体がだるくなったりすることがあります。また、雨が多く気分が憂鬱（ゆううつ）になることも珍しくありません。こうした梅雨特有の気候ですが、血糖値に影響を及ぼす可能性はあるのでしょうか。eatLIFEクリニック（横浜市旭区）院長で内科医・糖尿病専門医の市原由美江さんが解説します。【画像】甘いものだけじゃない！？これが血糖値を上げる“意外な食べ物”です（28枚）梅雨