『マガジンポケット』（マガポケ）にて連載中の漫画『異世界グルメで成り上がり無双』公式PVが公開された。アニメ「薬屋のひとりごと」猫猫役、「まどマギ」鹿目まどか役などで知られる声優悠木碧がCVを担当している。【動画】悠木碧、1人5役で全キャラ担当！公開された漫画の紹介映像PVに出てくる「主人公・エノア」「白虎」「ティア」「ロマリア」「フェリ」全てのキャラクターを悠木1人で演じている。■編集部・担当コメ