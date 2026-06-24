6月14日、ボビー・オロゴンが不同意性交等の疑いで逮捕された。【写真】「20羽以上いたんだけど…」放置されているボビー宅の動物たち「ボビー容疑者は4月21日の午後、千葉県内の民家に知人女性を呼び出して、性的な暴行をしたとして逮捕されました。この女性とは男女の交際関係ではなかったとされています。翌日になって女性から相談を受けた警察が、防犯カメラの確認などの捜査を進めていました。被害があった日より以降、ボビ