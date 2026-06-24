２４日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、モデルでタレントの森星（ひかり・３４）が出演した。日本のファッションデザイナーの草分けで、国際的に活躍した祖母・森英恵（もり・はなえ）さんが「２００２年にデザインしたオートクチュール（高級注文服）」姿で登場した星。１７５センチのスラリとした抜群スタイルで黒いスーツを着こなし、司会の黒柳徹子は思わず「あなた背伸びましたね」とコメント