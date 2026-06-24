旭川市の神居大橋で女子高校生（17）が殺害された事件で、懲役27年の判決を受けた内田梨瑚被告（23）が、控訴しない方針であることがわかりました。判決によりますと、内田被告は2024年4月、旭川市の神居大橋で留萌市に住む女子高校生を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ川に落とし、殺害しました。旭川地裁は22日、「被害者の人格や尊厳を踏みにじる非常に残虐で卑劣な犯行」などとして、殺人の実行行為や殺意を認め、内田被告に