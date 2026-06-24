モデルの香川沙耶さん（31）が2026年6月23日にXで、開催中のサッカーワールドカップ（W杯）北中米大会の観戦を「ミーハー」などとするコメントに反論した。「そんなに悪いことかな？」香川さんは6月14日、インスタグラムで「ついにアメリカで初めてワールドカップの開幕戦を観ることができた」と、現地での試合観戦を報告。15日にも、日本対オランダ戦をスタジアムで観戦したと投稿し、「この貴重な機会をくださった ＠adidasjapan