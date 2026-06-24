韓国軍は、北朝鮮との軍事境界線の近くで23日夜、北朝鮮兵士1人の身柄を確保したと発表しました。韓国メディアは亡命する意向を示していると伝えています。韓国軍の発表によりますと、23日の夜、軍事境界線の近くで北朝鮮の兵士1人の身柄を確保したということです。当時の詳しい状況については調査中だとしています。韓国メディアによりますと、発見当時、この兵士は武器を持っておらず、歩いてきたということです。また、兵士は亡