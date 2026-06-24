千賀は24日のカブス戦で4回途中7失点で6敗目【MLB】カブス 9ー6 メッツ（日本時間24日・ニューヨーク）メッツの千賀滉大投手は23日（日本時間24日）、本拠地でのカブス戦に先発したが、3回2/3を投げて3安打、5四球の7失点で6敗目を喫した。いまだに今季の白星がなく、防御率10.08と苦しむ千賀に、NYの記者も厳しい目を向けている。初回は3者凡退の立ち上がりも、2回に先頭打者の鈴木誠也外野手への四球から崩れた。無死満塁か