去年4月、新潟市の建物内で知人の16歳未満の子どもに知人の女と淫らな行為をさせた疑いで、無職の夫婦が再逮捕されました。 児童福祉法違反の疑いで逮捕されたのは、新潟市北区すみれ野に住む無職の男（32）と無職の女（42）です。 夫婦は去年4月上旬、新潟市中央区の建物内で、知人の16歳未満の子どもが18歳に満たない児童であることを知りながら、新発田市東新町に住む知人の無職の女（41）に淫らな行為をさせた疑いが持たれて