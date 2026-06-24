お披露目された国産カカオ豆を100％使ったチョコレート＝24日午後、三重県多気町全国的に珍しい国産カカオ豆を100％使ったチョコレート作りに、三重県のメーカーやパティシエ辻口博啓さんらが挑戦している。同県多気町の統合型リゾート施設VISONで24日、商品のお披露目会を開いた。近年は天候不順などで世界的にカカオが収量減となり、チョコの価格が高騰。担当者は「量産化できれば、価格の安定につながる」と期待する。辻口