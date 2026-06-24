ミャンマーで拘束が続いている民主派指導者のアウン・サン・スー・チー氏が今月で81歳になりました。安否を懸念する声が強まるなか、スー・チー氏の息子がJNNのインタビューに応じ、「生きているのかさえ分からない」と切実な心境を明かしました。イギリスに暮らすスー・チー氏の次男、キム・エアリス氏。先週、81歳の誕生日を迎えた母への思いをJNNに語りました。スー・チー氏の次男キム・エアリス氏「素直に母への愛を伝えたい