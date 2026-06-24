米映画「スター・ウォーズ」シリーズの生みの親として知られるジョージ・ルーカス監督（82）が、7月1日に米国公開される（日本公開8月7日）ユニバーサル・ピクチャーズの人気アニメ映画「怪盗グルー」シリーズの最新作「ミニオン＆モンスターズ」で声優を務めていることが分かった。演じるキャラクターなど詳細は明らかなっていない。2012年に自身の映画制作会社ルーカスフィルムをディズニーに売却してハリウッドの第一線から事実