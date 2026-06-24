6月に入って、在京キー局のアナウンサーにまつわる人事の話題がたびたびメディアで取り上げられている。【写真】髭を蓄え、手にはタバコ…アナウンサー時代とは様変わりした谷岡アナフジ・谷岡慎一アナが“謎の異動”テレビ朝日では下平さやかアナがアナウンス部長に、報道局に異動していた並木万里菜さんがアナウンサーにカムバックすると報じられた。激震が続くフジテレビでは6月に勝野健アナ、7月には竹内友佳アナが退社す