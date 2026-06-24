元劇団四季所属の俳優・野口雅史（38）が、24日までに自身のSNSを更新。舌がんであることを公表した。【動画】38歳の元劇団四季俳優・野口雅史、舌がん公表「リンパへの転移も濃厚」野口は「突然のご報告で失礼いたします。がんが発覚してしまいました。舌がんとリンパへの転移も濃厚ということで、劇団四季俳優としての自分から始まった、ミュージカルを中心に、これまで声に関するあらゆることに研鑽を積んできましたが、手