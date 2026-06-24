シンガーソングライターの岡崎体育（36）が24日、活動休止を発表した。公式サイトに「ソニー・ミュージックアーティスツ岡崎体育スタッフ」の名義で「この度、岡崎体育は、心身の体調不良が続いていることから、医師の診断および本人の意向を踏まえ、当面の間、活動を休止する運びとなりました」と発表文が記載された。続けて「日頃より応援してくださっている皆様、ならびに関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお