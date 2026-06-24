ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（29＝クラレ）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。最新ショットが反響を呼んでいる。高梨は「SPUR 8月号でジュエリーとの出会いや過ごした時間をお話しさせて頂きました」と回想。「手が震える程の憧れのジュエリーとの撮影は緊張しましたが終始楽しく素敵な思い出になりました」と振り返った。そして「SPUR 8月号是非お手に取って頂けると嬉しいです」とオススメ。重ね