警察官などを名乗る海外からの電話で詐欺被害に遭うケースが増えている。ベトナムを拠点にした特殊詐欺グループの「かけ子」役で、詐欺罪などで実刑判決を受けた元ホストの男（３１）が、大阪拘置所で読売新聞記者の面会取材に応じ、犯行の詳しい状況を語った。「被害者と直接対面するわけではないので、（罪悪感を抱くことなく）何も考えずに電話をした」と打ち明けた。犯行に加わったきっかけは、「軽いノリだった」という。（