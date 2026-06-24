きのう夜、香川県東かがわ市の国道で、軽乗用車と原付バイク2台が衝突し、原付バイクに乗っていた男子高校生2人が死傷しました。きのう午後9時半すぎ、香川県東かがわ市の国道で、軽乗用車が対向車線を走っていた原付バイク2台と衝突しました。この事故で、原付バイクを運転していた市内の男子高校生2人が病院に搬送され、このうち、福永龍紫さん（17）が死亡しました。もう一人は軽傷の見込みということです。警察は、軽乗用車を