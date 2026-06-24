サーティワンは、任天堂の人気ゲームシリーズ『どうぶつの森』との初のコラボレーションキャンペーンを7月1日から31日まで実施する。ゲーム内の島をイメージした新作フレーバーをはじめ、限定デザインのカップやサンデー、アイスクリームケーキなどの限定商品を発売する。さらに、ゲーム内にはオリジナルの「サーティワン島」も登場する。【写真たくさん】ワクワクがたくさん！ゲーム内に登場する“サーティワン島”【7月の新作