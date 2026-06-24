鹿児島県では線状降水帯が発生し、浸水被害があいつぎました。薩摩川内市では住宅街が浸水し、逃げ遅れた住民たちがボートで救助されました。 （記者）「住宅に取り残された住民を救助に向かいます」 薩摩川内市永利町では、川や側溝から水があふれ、住宅街が浸水しました。 茶色の濁った水で川のようになったところもありました。 ゴムボートで救助 消防がゴムボートで家々を回り、取り残された人た