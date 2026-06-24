ことし5月、福岡県筑前町の住宅に侵入し空き巣しようとしたとして、69歳の男が逮捕されました。男は当時はっぴ姿で、住人と鉢合わせた際に、「祭りのチラシを配りに来た」と話していたということです。住居侵入と窃盗未遂の疑いで逮捕されたのは、筑紫野市天山の職業不詳、高石福広容疑者（69）です。警察によりますと、高石容疑者はことし5月10日午前10時ごろから午前11時20分ごろまでの間、福岡県筑前町の住宅に侵入し、室内を物