本格的な梅雨の季節になると、街角や公園を鮮やかに彩るのがアジサイ(紫陽花)だ。青、紫、ピンクと一株ごとに異なる表情を見せるその姿は、雨の多い時期の風物詩として親しまれている。しかし、この「色が変わる花」には、意外と知られていない科学的な仕組みと、注意しておきたい一面がある。 【写真】混同しがちなアジサイと大葉の葉、アジサイの葉は「食べるなキケン！」 アジサイの花色は、単純に品種だけで決まるわけで