25日のツインズ戦は2週間ぶりの二刀流が濃厚米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、米ミネソタ州で行われるツインズ戦に先発登板する。今回は投打二刀流で出場させるというデーブ・ロバーツ監督の発言に、日本のファンが驚いている。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者は23日（同24日）、自身のXに「デーブ・ロバーツ監督は、ショウヘイ・オオタニが明日の