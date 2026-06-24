鹿児島県霧島市の温泉施設で5歳の男の子が行方不明になってからきょう24日で4日目です。大雨の影響で捜索は難航しています。 行方不明になっているのは、熊本県の保育園児・田中嶺臣くん（5）です。 両親が目を離した間に 今月21日、霧島市の天降川沿いにある「かれい川の湯」の家族湯に入浴していましたが、先に上がった両親が目を離した間にいなくなりました。 24日は午後から捜索は再開も… 警察と消防が連日捜索を続けて