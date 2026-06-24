FIFAワールドカップを戦う日本代表がスウェーデン戦に向け、ダラスに到着。一方、久保建英選手は2試合連続で欠場することが分かりました。26日のスウェーデン戦に向けベースキャンプ地ナッシュビルで練習を行った日本代表。ケガでチュニジア戦を欠場した久保建英選手は全体練習に姿を見せず。日本サッカー協会によると久保選手はスウェーデン戦にも帯同せず復帰へ向け治療を続けるということです。長友佑都選手：僕個人はもうあの